Ракетна атака Харкова 5 лютого — окупанти застосували ракети С-300

Окупанти атакують Харків: в деяких областях оголошено повітряну тривогу
У неділю зранку, 5 лютого, окупанти атакували Харків. Є влучання у центральній частині міста.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
-
Донеччина під обстрілами окупантів: є поранені та значні руйнування
-
Росіяни розповсюджують фейк, нібито вони увійшли до Бахмута, — ЦНС
-
Ймовірність ракетних ударів та дронами по Одесі зберігається, — Сергій Братчук
-
Містичний Кістлявий Місяць: які неприємності принесе повня у лютому 2023
-
Ударних угруповань немає: Держприкордонслужба щодо ситуації на кордоні України та Білорусі
-
В Україні через агресію росії загинуло 460 дітей
-
Графіки не працюють — в Одеській області введені екстрені відключення: адреси пунктів незламності
-
Здійснював повітряну розвідку: на Донеччині прикордонники "приземлили" ворожий дрон
-
Окупанти розповсюджують фейк про захоплення Білогорівки, — Гайдай
-
Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова: троє поранених
Ракетна атака Харкова
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях", — проінформував харків'ян Синєгубов.
Згодом він додав, що вже зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. За попередньою інформацією, окупанти атакували місто ракетами С-300. Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Про обстріли міста також повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300", — розповів він.
Відомо, що інформації про жертв удару поки немає — на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.
Повітряна тривога в Україні
У неділю зранку, 5 лютого, у низці областей прозвучала повітряна тривога. Так, "почервоніли" Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Донецька області. Інформації про обстріли інших міст наразі немає.
Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, в Україні була масштабна повітряна тривога. Як відомо, повітряну тривогу оголосили через те, що близько о 08:30-08:40 у Білорусі в небо злетів ДРЛО а-50У ВКС рф. Зліт відбувся з аеродрому "Мачулищі".
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що інформація про можливу загрозу потрапляє у відповідну службу за лічені хвилини після фіксації ворожого літака або ракети.
Коли військові отримують такі дані, то сирену вмикають у певних регіонах. Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.