Ракетна атака Харкова 5 лютого — окупанти застосували ракети С-300

Окупанти атакують Харків

У неділю зранку, 5 лютого, окупанти атакували Харків. Є влучання у центральній частині міста.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетна атака Харкова

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях", — проінформував харків'ян Синєгубов.

Згодом він додав, що вже зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. За попередньою інформацією, окупанти атакували місто ракетами С-300. Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Про обстріли міста також повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300", — розповів він.

Відомо, що інформації про жертв удару поки немає — на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

Повітряна тривога в Україні

У неділю зранку, 5 лютого, у низці областей прозвучала повітряна тривога. Так, "почервоніли" Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Донецька області. Інформації про обстріли інших міст наразі немає.

Карта повітряних тривог станом на 08:45

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, в Україні була масштабна повітряна тривога. Як відомо, повітряну тривогу оголосили через те, що близько о 08:30-08:40 у Білорусі в небо злетів ДРЛО а-50У ВКС рф. Зліт відбувся з аеродрому "Мачулищі".

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що інформація про можливу загрозу потрапляє у відповідну службу за лічені хвилини після фіксації ворожого літака або ракети.

Коли військові отримують такі дані, то сирену вмикають у певних регіонах. Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.