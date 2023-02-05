Ракетная атака Харькова 5 февраля — оккупанты применили ракеты С-300

Оккупанты атакуют Харьков: в некоторых областях объявлена воздушная тревога
В воскресенье утром, 5 февраля, оккупанты атаковали Харьков. Есть попадание в центральной части города.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Ракетная атака Харькова
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях", — проинформировал харьковчан Синегубов.
Впоследствии он добавил, что уже зафиксирован "прилет" в центральной части города. По предварительной информации, оккупанты атаковали город ракетами С-300. Пока информация о пострадавших и разрушении уточняется.
Об обстрелах города также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Две вражеские ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевском районе города. Предварительно речь идет о ракетах С-300", — рассказал он.
Известно, что информации о жертвах удара пока нет — на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию.
Воздушная тревога в Украине
В воскресенье утром, 5 февраля, в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Так, "покраснели" Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области. Информации об обстрелах других городов пока нет.
Напомним, в субботу, 4 февраля, в Украине была масштабная воздушная тревога. Как известно, воздушную тревогу обнажили из-за того, что около 08:30-08:40 в Беларуси в небо взмыло ДРЛО а-50У ВКС РФ. Взлет произошел с аэродрома "Мачулищи".
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ объясняли, что информация о возможной угрозе попадает в соответствующую службу в считанные минуты после фиксации вражеского самолета или ракеты.
Когда военные получают такие данные, сирена включают в определенных регионах. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации кафиров или, что местность уже подверглась авиаудару.