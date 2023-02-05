Ракетная атака Харькова 5 февраля — оккупанты применили ракеты С-300

Оккупанты атакуют Харьков

В воскресенье утром, 5 февраля, оккупанты атаковали Харьков. Есть попадание в центральной части города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ракетная атака Харькова

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях", — проинформировал харьковчан Синегубов.

Впоследствии он добавил, что уже зафиксирован "прилет" в центральной части города. По предварительной информации, оккупанты атаковали город ракетами С-300. Пока информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Об обстрелах города также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Две вражеские ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевском районе города. Предварительно речь идет о ракетах С-300", — рассказал он.

Известно, что информации о жертвах удара пока нет — на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Воздушная тревога в Украине

В воскресенье утром, 5 февраля, в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Так, "покраснели" Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области. Информации об обстрелах других городов пока нет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:45

Напомним, в субботу, 4 февраля, в Украине была масштабная воздушная тревога. Как известно, воздушную тревогу обнажили из-за того, что около 08:30-08:40 в Беларуси в небо взмыло ДРЛО а-50У ВКС РФ. Взлет произошел с аэродрома "Мачулищи".

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ объясняли, что информация о возможной угрозе попадает в соответствующую службу в считанные минуты после фиксации вражеского самолета или ракеты.

Когда военные получают такие данные, сирена включают в определенных регионах. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации кафиров или, что местность уже подверглась авиаудару.