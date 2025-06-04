Обстріл Харкова 4 червня — які наслідки у Новобаварському районі

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 4 червня атакували Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Обстріл Харкова 4 червня

Загарбники пошкодили житлові будинки та знищили господарську споруду.

Наслідки російського обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що повністю згорів сарай, що стояв поруч із приватним будинком, в якому вибиті вікна та пошкоджено фасад.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали по Харкову ударів девʼятьма дронами Shahed та двома ракетами.

Наслідки російського обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

"Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі", — зазначив він.

Крім того, загарбники повністю зруйнували СТО.

Наслідки російського обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 4 червня. Фото: Новини.LIVE

Наразі комунальники розчищають територію. Вони прибирають уламки, миють дороги, закривають вибиті вікна та ремонтують дахи.

Рятувальники у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 4 травня у Харкові пролунали декілька потужних вибухів. Відомо про влучання дрона біля багатоповерхівок.

А 3 червня окупанти атакували Суми. Внаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільних, а також загиблі.