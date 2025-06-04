Обстріл Харкова 4 червня — які наслідки у Новобаварському районі

Окупанти атакували Харків — фоторепортаж наслідків атаки
Російські окупанти у ніч проти 4 червня атакували Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Обстріл Харкова 4 червня
Загарбники пошкодили житлові будинки та знищили господарську споруду.
Відомо, що повністю згорів сарай, що стояв поруч із приватним будинком, в якому вибиті вікна та пошкоджено фасад.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали по Харкову ударів девʼятьма дронами Shahed та двома ракетами.
"Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі", — зазначив він.
Крім того, загарбники повністю зруйнували СТО.
Наразі комунальники розчищають територію. Вони прибирають уламки, миють дороги, закривають вибиті вікна та ремонтують дахи.
Нагадаємо, 4 травня у Харкові пролунали декілька потужних вибухів. Відомо про влучання дрона біля багатоповерхівок.
А 3 червня окупанти атакували Суми. Внаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільних, а також загиблі.
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