Обстрел Харькова 4 июня — какие последствия в Новобаварском районе

Оккупанты атаковали Харьков — фоторепортаж последствий атаки
Российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Новобаварский район Харькова. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Спасатели работают над ликвидацией последствий.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Обстрел Харькова 4 июня
Захватчики повредили жилые дома и уничтожили хозяйственную постройку.
Известно, что полностью сгорел сарай, стоявший рядом с частным домом, в котором выбиты окна и поврежден фасад.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли по Харькову удары девятью дронами Shahed и двумя ракетами.
"По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе", — отметил он.
Кроме того, захватчики полностью разрушили СТО.
Сейчас коммунальщики расчищают территорию. Они убирают обломки, моют дороги, закрывают выбитые окна и ремонтируют крыши.
Напомним, 4 мая в Харькове прогремели несколько мощных взрывов. Известно о попадании дрона возле многоэтажек.
А 3 июня оккупанты атаковали Сумы. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданских, а также погибшие.
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