Обстрел Харькова 4 июня — какие последствия в Новобаварском районе

Спасатель ликвидирует последствия обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Новобаварский район Харькова. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Спасатели работают над ликвидацией последствий.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Обстрел Харькова 4 июня

Захватчики повредили жилые дома и уничтожили хозяйственную постройку.

Последствия российского обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

Известно, что полностью сгорел сарай, стоявший рядом с частным домом, в котором выбиты окна и поврежден фасад.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли по Харькову удары девятью дронами Shahed и двумя ракетами.

Последствия российского обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

"По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе", — отметил он.

Кроме того, захватчики полностью разрушили СТО.

Последствия российского обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 4 июня. Фото: Новини.LIVE

Сейчас коммунальщики расчищают территорию. Они убирают обломки, моют дороги, закрывают выбитые окна и ремонтируют крыши.

Спасатели в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 4 мая в Харькове прогремели несколько мощных взрывов. Известно о попадании дрона возле многоэтажек.

А 3 июня оккупанты атаковали Сумы. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданских, а также погибшие.