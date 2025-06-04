Через атаку дронів та ракет РФ у Харкові є постраждалий у Новобаварському районі міста

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вчергове атакували Харків. У місті декілька разів лунала повітряна тривога і вже є інформація про постраждалих.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням мера Харкова, є потрапляння у приватний сектор Новобаварського району, що на краю міста. Також є влучання дрона біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.

Раніше Ігор Терехов повідомляв, що зафіксовано влучання ракети в цьому ж району у будівлю цивільного підприємства.

Повідомлення голови Харківської ОВА. Фото: Скриншот

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є вже один постраждалий у Новобаварському районі. Медики надають чоловікові необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували термінал поштового відділення в селищі Коротич Харківської області. Внаслідок обстрілу зайнялась масштабна пожежа.

Також стало відомо, що й 2 червня росіяни били по Харкову безпілотниками Шахед. Застосовували й балістичні ракети.