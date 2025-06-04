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Окупанти вдарили по Харкову дронами та ракетами — які наслідки

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Дата публікації: 4 червня 2025 03:52
Через атаку дронів та ракет РФ у Харкові є постраждалий у Новобаварському районі міста
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вчергове атакували Харків. У місті декілька разів лунала повітряна тривога і вже є інформація про постраждалих.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо на цей момент

Окупанти вдарили по Харкову дронами та ракетами — які наслідки - фото 1
Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням мера Харкова, є потрапляння у приватний сектор Новобаварського району, що на краю міста. Також є влучання дрона біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються. 

Раніше Ігор Терехов повідомляв, що зафіксовано влучання ракети в цьому ж району у будівлю цивільного підприємства.

Окупанти вдарили по Харкову дронами та ракетами — які наслідки - фото 2
Повідомлення голови Харківської ОВА. Фото: Скриншот

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є вже один постраждалий у Новобаварському районі. Медики надають чоловікові необхідну допомогу. 

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували термінал поштового відділення в селищі Коротич Харківської області. Внаслідок обстрілу зайнялась масштабна пожежа.

Також стало відомо, що й 2 червня росіяни били по Харкову безпілотниками Шахед. Застосовували й балістичні ракети.

Харків ракети дрони війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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