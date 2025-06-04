Через атаку дронів та ракет РФ у Харкові є постраждалий у Новобаварському районі міста

Окупанти вдарили по Харкову дронами та ракетами — які наслідки
Російські окупанти вчергове атакували Харків. У місті декілька разів лунала повітряна тривога і вже є інформація про постраждалих.
Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо на цей момент
Згідно з повідомленням мера Харкова, є потрапляння у приватний сектор Новобаварського району, що на краю міста. Також є влучання дрона біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.
Раніше Ігор Терехов повідомляв, що зафіксовано влучання ракети в цьому ж району у будівлю цивільного підприємства.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є вже один постраждалий у Новобаварському районі. Медики надають чоловікові необхідну допомогу.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували термінал поштового відділення в селищі Коротич Харківської області. Внаслідок обстрілу зайнялась масштабна пожежа.
Також стало відомо, що й 2 червня росіяни били по Харкову безпілотниками Шахед. Застосовували й балістичні ракети.
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