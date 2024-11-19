Вибухи в Харкові 19 листопада — окупанти атакували Київський район

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти вдень, 19 листопада, атакували Харків. Під ударом ворога опинився Київський район міста.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Терехов зазначив, що окупанти вдарили по Київському району Харкова.

Спочатку Синєгубов повідомив про шістьох поранених. Він наголосив, що "важких" немає. Однак згодом Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до семи.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада окупанти здійснили нову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони Shahed та безпілотники невідомого типу.

Також від 24 лютого 2022 року Харківська область зазнала близько 20 000 атак з боку окупантів.