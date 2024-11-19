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Окупанти атакували Харків — відомо про поранених

19 листопада 2024 13:44
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Харкові 19 листопада — окупанти атакували Київський район
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти вдень, 19 листопада, атакували Харків. Під ударом ворога опинився Київський район міста.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Терехов зазначив, що окупанти вдарили по Київському району Харкова.

Спочатку Синєгубов повідомив про шістьох поранених. Він наголосив, що "важких" немає. Однак згодом Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до семи.

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Допис Терехова. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада окупанти здійснили нову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони Shahed та безпілотники невідомого типу.

Також від 24 лютого 2022 року Харківська область зазнала близько 20 000 атак з боку окупантів.

війна Харків обстріли Ігор Терехов Олег Синєгубов

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