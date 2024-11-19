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Наслідки війни на Харківщині — скільки будівель пошкоджено

19 листопада 2024 07:00
Аркадій Пастула - Редактор
Наслідки 1000 днів повномасштабної війни в Харківській області — інфографіка
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov
Аркадій Пастула - Редактор

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1 000 днів. З 24 лютого 2022 року окупанти близько 20 000 разів атакували Харківську область.

Новини.LIVE підрахували, скільки будівель пошкоджено в Харківській області за 1 000 днів повномасштабної війни.

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Наслідки повномасштабної війни в Харківській області. Фото: Новини.LIVE

Наслідки війни на Харківщині

Загалом російські окупанти пошкодили 4 386 багатоквартирних житлових будинків.

Під ударами ворога були й будинки приватного сектору. Йдеться про 3 655 об’єктів.

Також загарбники пошкодили 134 школи в Харківській області, чотири з яких не підлягають відновленню.

Противник щодня продовжує завдавати нових ударів по Харківщині та інших регіонах України.

Нагадаємо, 16 листопада окупанти здійснили авіаудар по житловому сектору села Осиново в Куп'янському районі Харківської області, внаслідок чого кілька осіб постраждали.

Також 13 листопада у Харкові російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

війна Україна Харківська область окупанти 1000 днів війни

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