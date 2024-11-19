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Оккупанты атаковали Харьков — известно о раненых

19 ноября 2024 13:44
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Харькове 19 ноября — оккупанты атаковали Киевский район
Последствия российского обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты днем, 19 ноября, атаковали Харьков. Под ударом врага оказался Киевский район города.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Терехов отметил, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

Сначала Синегубов сообщил о шести раненых. Он подчеркнул, что "тяжелых" нет. Однако впоследствии Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до семи.

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Пост Терехова. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 ноября оккупанты совершили новую атаку на Украину, используя ударные дроны Shahed и беспилотники неизвестного типа.

Также от 24 февраля 2022 года Харьковская область подверглась около 20 000 атак со стороны оккупантов.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов Олег Синегубов

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