Росіяни обстрілюють Харківську область — є влучання у будинки та складські приміщення

Пожежа внаслідок обстрілу у житловій будівлі. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби, 10 лютого, російські війська продовжили обстріли населених пунктів Харківської області. Окупанти атакували дронами, артилерією та авіацією. Зафіксовані руйнування житлових будинків, інфраструктури та техніки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріли та атаки дронів

У ніч на 11 лютого, близько 01:00, у Харківському районі, на території Мереф’янської громади, у місті Мерефа внаслідок збиття ворожого БпЛА було пошкоджено складські будівлі.

Також відомо, що Ізюмському районі, у селі Гороховатка (Борівська громада), о 14:50 10 лютого зафіксовано влучання БпЛА в дерево, а також зафіксоване пошкодження приватного будинку, а о 14:46 у Куп’янському районі, в селі Пристін, стався удар дрона "Молнія" та FPV-дрона, який пошкодив автомобіль та будинок культури.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська ОВА

У Куп’янську о 13:27 внаслідок ворожого обстрілу загорівся приватний будинок. 99-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, але від госпіталізації відмовилася. Окрім того, о 13:00 у Куп’янську обстріл пошкодив приватний будинок, а о 11:57 у селі Козача Лопань (Харківська громада) уламками пошкоджено газову трубу.

Зруйнована будівля. Фото: Харківська ОВА

Зруйнований будинок. Фото: Харківська ОВА

У селі Малий Бурлук (Великобурлуцька громада) о 13:19 після обстрілу ворожою керованою авіабомбою (КАБ) зафіксовано влучання у відкриту територію.

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Вранці 10 лютого, близько 10:30, у Липецькій громаді (село Борщова) зафіксовано влучання артилерійського снаряда у лісі на відкритій місцевості. Близько 09:50 у Вільхуватській громаді поблизу села Довжанка керована авіабомба влучила у відкриту територію.

Зруйнована покрівля будинку на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Ситуація на фронті на Харківському напрямку

На Харківському напрямку зафіксовано чотири ворожі штурми в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дев’ять атак, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

За добу з Куп’янського та Борівського напрямків евакуйовано 56 осіб, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області впродовж доби.

Також нещодавно на Харківщині кілька населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок російської атаки.