Россияне обстреливают Харьковскую область — есть попадания в дома и складские помещения

Оккупанты атаковали Харьковщину дронами — последствия
За прошедшие сутки, 10 февраля, российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты атаковали дронами, артиллерией и авиацией. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и техники.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Обстрелы и атаки дронов
В ночь на 11 февраля, около 01:00, в Харьковском районе, на территории Мерефянской громады, в городе Мерефа в результате сбития вражеского БпЛА были повреждены складские здания.
Также известно, что Изюмском районе, в селе Гороховатка (Боровская громада), в 14:50 10 февраля зафиксировано попадание БпЛА в дерево, а также зафиксировано повреждение частного дома, а в 14:46 в Купянском районе, в селе Пристин, произошел удар дрона "Молния" и FPV-дрона, который повредил автомобиль и дом культуры.
В Купянске в 13:27 в результате вражеского обстрела загорелся частный дом. 99-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс, но от госпитализации отказалась. Кроме того, в 13:00 в Купянске обстрел повредил частный дом, а в 11:57 в селе Казачья Лопань (Харьковская громада) обломками повреждена газовая труба.
В селе Малый Бурлук (Великобурлукская громада) в 13:19 после обстрела вражеской управляемой авиабомбой (КАБ) зафиксировано попадание в открытую территорию.
Утром 10 февраля, около 10:30, в Липецкой громаде (село Борщева) зафиксировано попадание артиллерийского снаряда в лесу на открытой местности. Около 09:50 в Ольховатской громаде вблизи села Должанка управляемая авиабомба попала в открытую территорию.
Ситуация на фронте на Харьковском направлении
На Харьковском направлении зафиксировано четыре вражеских штурма в районе Волчанска. На Купянском направлении оккупанты совершили девять атак, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины у Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.
За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 56 человек, среди которых один ребенок.
Напомним, российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области в течение суток.
Также недавно на Харьковщине несколько населенных пунктов остались без электроснабжения в результате российской атаки.
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