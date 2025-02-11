Россияне обстреливают Харьковскую область — есть попадания в дома и складские помещения

Пожар в результате обстрела в жилом здании. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки, 10 февраля, российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты атаковали дронами, артиллерией и авиацией. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и техники.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Обстрелы и атаки дронов

В ночь на 11 февраля, около 01:00, в Харьковском районе, на территории Мерефянской громады, в городе Мерефа в результате сбития вражеского БпЛА были повреждены складские здания.

Также известно, что Изюмском районе, в селе Гороховатка (Боровская громада), в 14:50 10 февраля зафиксировано попадание БпЛА в дерево, а также зафиксировано повреждение частного дома, а в 14:46 в Купянском районе, в селе Пристин, произошел удар дрона "Молния" и FPV-дрона, который повредил автомобиль и дом культуры.

Последствия обстрела. Фото: Харьковская ОГА

В Купянске в 13:27 в результате вражеского обстрела загорелся частный дом. 99-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс, но от госпитализации отказалась. Кроме того, в 13:00 в Купянске обстрел повредил частный дом, а в 11:57 в селе Казачья Лопань (Харьковская громада) обломками повреждена газовая труба.

Разрушенное здание. Фото: Харьковская ОГА

Разрушенный дом. Фото: Харьковская ОГА

В селе Малый Бурлук (Великобурлукская громада) в 13:19 после обстрела вражеской управляемой авиабомбой (КАБ) зафиксировано попадание в открытую территорию.

Последствия обстрела на Харьковщине. Фото: Харьковская ОГА

Утром 10 февраля, около 10:30, в Липецкой громаде (село Борщева) зафиксировано попадание артиллерийского снаряда в лесу на открытой местности. Около 09:50 в Ольховатской громаде вблизи села Должанка управляемая авиабомба попала в открытую территорию.

Разрушенная кровля дома на Харьковщине. Фото: Харьковская ОГА

Ситуация на фронте на Харьковском направлении

На Харьковском направлении зафиксировано четыре вражеских штурма в районе Волчанска. На Купянском направлении оккупанты совершили девять атак, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины у Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 56 человек, среди которых один ребенок.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области в течение суток.

Также недавно на Харьковщине несколько населенных пунктов остались без электроснабжения в результате российской атаки.