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Окупанти атакували Харківщину ракетою — є загиблі

19 грудня 2024 18:36
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харківщини 19 грудня — які наслідки російської атаки
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у четвер, 19 грудня, обстріляли Харківську область. Ворог використав ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Ворог близько 15:00 завдав удару по населеному пункту Шевченкове в Куп’янському районі. 

"За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог застосував проти цивільних мешканців ракету "Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей — двох жінок 67 і 65 років та 33-річного чоловіка. Також загарбники поранили трьох осіб.

На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу та Нікопольському району. Ворог пошкодив інфраструктуру.

Також 18 грудня загарбники влучили безпілотником в торговий центр у Харкові. На щастя, люди не постраждали.

війна Харківська область обстріли окупанти Олег Синєгубов Нацполіція

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