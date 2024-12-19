Обстріл Харківщини 19 грудня — які наслідки російської атаки

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 19 грудня, обстріляли Харківську область. Ворог використав ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Російський удар по Харківщині

Ворог близько 15:00 завдав удару по населеному пункту Шевченкове в Куп’янському районі.

"За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог застосував проти цивільних мешканців ракету "Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей — двох жінок 67 і 65 років та 33-річного чоловіка. Також загарбники поранили трьох осіб.

На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу та Нікопольському району. Ворог пошкодив інфраструктуру.

Також 18 грудня загарбники влучили безпілотником в торговий центр у Харкові. На щастя, люди не постраждали.