Обстрел Харьковщины 19 декабря — какие последствия российской атаки

Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие
Российские оккупанты в четверг, 19 декабря, обстреляли Харьковскую область. Враг использовал ракету "Искандер-М".
Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский удар по Харьковщине
Враг около 15:00 нанес удар по населенному пункту Шевченково в Купянском районе.
"По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, враг применил против гражданских жителей ракету "Искандер-М", — говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты убили трех человек — двух женщин 67 и 65 лет и 33-летнего мужчину. Также захватчики ранили трех человек.
На месте обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
Напомним, 19 декабря оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Никопольскому району. Враг повредил инфраструктуру.
Также 18 декабря захватчики попали беспилотником в торговый центр в Харькове. К счастью, люди не пострадали.
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