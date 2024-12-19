Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие arrow

Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие

19 декабря 2024 18:36
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Харьковщины 19 декабря — какие последствия российской атаки
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в четверг, 19 декабря, обстреляли Харьковскую область. Враг использовал ракету "Искандер-М".

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Российский удар по Харьковщине

Враг около 15:00 нанес удар по населенному пункту Шевченково в Купянском районе.

"По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, враг применил против гражданских жителей ракету "Искандер-М", — говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты убили трех человек — двух женщин 67 и 65 лет и 33-летнего мужчину. Также захватчики ранили трех человек.

На месте обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. 

null
Пост Нацполиции. Фото: скриншот
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 19 декабря оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Никопольскому району. Враг повредил инфраструктуру.

Также 18 декабря захватчики попали беспилотником в торговый центр в Харькове. К счастью, люди не пострадали.

война Харьковская область обстрелы оккупанты Олег Синегубов Нацполиция

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:02 Волнует каждого украинца — что нужно знать о рынке недвижимости

18:58 Мудрика накормили допингом в сборной Украины — новые детали

18:53 Зеленский обсудил с премьером Чехии потребности Украины

18:51 Подоляк сказал, как долго идет в Украину оружие от партнеров

18:36 Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

18:33 Сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК

18:29 Украинизация на юге тормозит — языковой омбудсман назвал причину

18:24 Киевметрополитен выделит 16 млн грн в улучшение инфраструктуры

18:15 Переговоры с Россией — в Верховной Раде назвали условия

18:15 В Анси Дудченко и Мандзын показали отличный результат в спринте

19:02 Волнует каждого украинца — что нужно знать о рынке недвижимости

18:58 Мудрика накормили допингом в сборной Украины — новые детали

18:53 Зеленский обсудил с премьером Чехии потребности Украины

18:51 Подоляк сказал, как долго идет в Украину оружие от партнеров

18:36 Оккупанты атаковали Харьковщину ракетой — есть погибшие

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

18:33 Сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК

18:29 Украинизация на юге тормозит — языковой омбудсман назвал причину

18:24 Киевметрополитен выделит 16 млн грн в улучшение инфраструктуры

18:15 Переговоры с Россией — в Верховной Раде назвали условия

18:15 В Анси Дудченко и Мандзын показали отличный результат в спринте

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине