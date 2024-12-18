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Росіяни влучили безпілотником в торговий центр у Харкові

18 грудня 2024 14:39
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Харкова 18 грудня — росіяни влучили в торговий центр
Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни знову обстріляли Харків. Вдень 18 грудня дроном вдарили по одному з районів міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

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Як зазначив Терехов, росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Попередньо було задіяно БпЛА типу "Блискавка".

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — зазначив мер міста.

Обстріл Харкова 18 грудня
Повідомлення про обстріл Харкова. Фото: скриншот

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по Харкову стався близько 12:00.

"Пошкоджено покрівлю будівлі ТРЦ. Інформація про постраждалих не надходила", — зазначив Синєгубов.

Обстріл Харкова 18 грудня
Повідомлення Олега Синєгубова про удар по Харкову. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли Чернігівську область. Через влучання у приватний будинок загинув чоловік.

Окупанти намагаються підступно зірвати евакуаційні заходи з небезпечних зон Херсонської області. Для цього розкидають на дорогах пастки, на яких підриваються автобуси.

Харків обстріли Ігор Терехов Олег Синєгубов війна в Україні війна

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