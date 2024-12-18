Обстріл Харкова 18 грудня — росіяни влучили в торговий центр

Росіяни влучили безпілотником в торговий центр у Харкові
Росіяни знову обстріляли Харків. Вдень 18 грудня дроном вдарили по одному з районів міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.
Окупанти обстріляли Харків
Як зазначив Терехов, росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Попередньо було задіяно БпЛА типу "Блискавка".
"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — зазначив мер міста.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по Харкову стався близько 12:00.
"Пошкоджено покрівлю будівлі ТРЦ. Інформація про постраждалих не надходила", — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, росіяни обстріляли Чернігівську область. Через влучання у приватний будинок загинув чоловік.
Окупанти намагаються підступно зірвати евакуаційні заходи з небезпечних зон Херсонської області. Для цього розкидають на дорогах пастки, на яких підриваються автобуси.
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