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Окупанти атакували Харківщину та поранили людей — фоторепортаж

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Дата публікації: 31 травня 2025 17:34
Обстріл Безлюдівки 31 травня — наслідки російської атаки
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у суботу, 31 травня, атакували селище Безлюдівка у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Обстріл Харківщини 31 травня

Окупанти пошкодили понад десять будинків у Безлюдівці. Крім того, понівечено паркани.

Обстріл Харківщини 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Безлюдівки 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Безлюдівку 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Поранення отримали двоє жінок 74 і 66 років.

Наслідки обстрілу Харківщини 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Харківщині 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, 65-річні жінка та 50-річний чоловік пережили гострий шок внаслідок ударів.

Російський обстріл Безлюдівки 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Безлюдівку 31 травня
Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 травня окупанти атакували м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Крім того, загарбники завдавали ударів по Донецькій області. Росіяни вбили чотирьох людей протягом минулої доби.

війна Україна Харківська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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