Обстріл Безлюдівки 31 травня — наслідки російської атаки

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у суботу, 31 травня, атакували селище Безлюдівка у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Обстріл Харківщини 31 травня

Окупанти пошкодили понад десять будинків у Безлюдівці. Крім того, понівечено паркани.

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Поранення отримали двоє жінок 74 і 66 років.

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, 65-річні жінка та 50-річний чоловік пережили гострий шок внаслідок ударів.

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу селища Безлюдівка на Харківщині 31 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 травня окупанти атакували м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Крім того, загарбники завдавали ударів по Донецькій області. Росіяни вбили чотирьох людей протягом минулої доби.