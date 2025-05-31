Обстріл Безлюдівки 31 травня — наслідки російської атаки

Окупанти атакували Харківщину та поранили людей — фоторепортаж
Російські окупанти у суботу, 31 травня, атакували селище Безлюдівка у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Обстріл Харківщини 31 травня
Окупанти пошкодили понад десять будинків у Безлюдівці. Крім того, понівечено паркани.
Поранення отримали двоє жінок 74 і 66 років.
Крім того, 65-річні жінка та 50-річний чоловік пережили гострий шок внаслідок ударів.
Нагадаємо, 31 травня окупанти атакували м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
Крім того, загарбники завдавали ударів по Донецькій області. Росіяни вбили чотирьох людей протягом минулої доби.
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