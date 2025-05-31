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Оккупанты атаковали Харьковщину и ранили людей — фоторепортаж

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Дата публикации 31 мая 2025 17:34
Обстрел Безлюдовки 31 мая — последствия российской атаки
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в субботу, 31 мая, атаковали поселок Безлюдовка в Харьковской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Обстрел Харьковской области 31 мая

Оккупанты повредили более десяти домов в Безлюдовке. Кроме того, изуродованы заборы.

Обстріл Харківщини 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Безлюдівки 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Безлюдівку 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE

Ранения получили две женщины 74 и 66 лет.

Наслідки обстрілу Харківщини 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Харківщині 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, 65-летние женщина и 50-летний мужчина пережили острый шок в результате ударов.

Російський обстріл Безлюдівки 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Безлюдівку 31 травня
Последствия обстрела поселка Безлюдовка на Харьковщине 31 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 31 мая оккупанты атаковали г. Купянск и с. Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.

Кроме того, захватчики наносили удары по Донецкой области. Россияне убили четырех человек за прошедшие сутки.

война Украина Харьковская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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