Обстрел Безлюдовки 31 мая — последствия российской атаки

Оккупанты атаковали Харьковщину и ранили людей — фоторепортаж
Российские оккупанты в субботу, 31 мая, атаковали поселок Безлюдовка в Харьковской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Обстрел Харьковской области 31 мая
Оккупанты повредили более десяти домов в Безлюдовке. Кроме того, изуродованы заборы.
Ранения получили две женщины 74 и 66 лет.
Кроме того, 65-летние женщина и 50-летний мужчина пережили острый шок в результате ударов.
Напомним, 31 мая оккупанты атаковали г. Купянск и с. Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.
Кроме того, захватчики наносили удары по Донецкой области. Россияне убили четырех человек за прошедшие сутки.
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