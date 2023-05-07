Окупанти атакували Харківську область, є поранена
Російські окупанти вкотре атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала 67-річні місцева мешканка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Атака російських окупантів
"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, сьогодні, 7 травня, близько 14:00, російські війська обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримала 67-річна жінка. Її відразу госпіталізували до лікарні.
До того ж окупанти атакували село Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Харківщину. Сьогодні, 7 травня, під ворожим обстрілом опинилося місто Балаклія.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 травня, ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.
Додамо, упродовж минулого дня російські окупанти завдали шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Зруйновано та пошкоджено будинки мирних жителів, а також є постраждалі.