Окупанти атакували Харківську область, є поранена

Наслідки російського обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти вкотре атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала 67-річні місцева мешканка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сьогодні, 7 травня, близько 14:00, російські війська обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримала 67-річна жінка. Її відразу госпіталізували до лікарні.

До того ж окупанти атакували село Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Наслідки російського обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Харківщину. Сьогодні, 7 травня, під ворожим обстрілом опинилося місто Балаклія.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 травня, ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.

Додамо, упродовж минулого дня російські окупанти завдали шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Зруйновано та пошкоджено будинки мирних жителів, а також є постраждалі.