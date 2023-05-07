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Оккупанты атаковали Харьковскую область, есть раненая

7 мая 2023 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали Харьковскую область, есть раненая
Последствия российского обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела ранения получила 67-летняя местная жительница.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сегодня, 7 мая, около 14:00, российские войска обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее сразу госпитализировали в больницу.

К тому же оккупанты атаковали село Волчанские Хутора. В результате обстрела поврежден частный дом.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Харьковщину. Сегодня, 7 мая, под вражеским обстрелом оказался город Балаклея.

Также мы писали, что сегодня ночью, 7 мая, враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.

Добавим, за прошедший день российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Разрушены и повреждены дома мирных жителей, а также есть пострадавшие.

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