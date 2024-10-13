Обстріл Харківської області — окупанти поранили цивільних

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом доби атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Окупанти атакували с. Кіндрашівку з РСЗВ. Внаслідок цього горіла господарча споруда та гараж.

Двічі під обстрілом опинилося с. Черкаська Лозова, внаслідок якого горіли дрова та трава на відкритій території, а також пошкоджено п'ять приватних будинків. Постраждала 61-річна жінка та 57-річний чоловік.

Також ворог завдав удару по Куп'янську. Сталося влучання FPV-дрона біля легкового автомобіля. Противник поранив 77-річну жінку та 53-річного чоловіка.

Синєгубов розповів, що в с. Новоплатонівка зафіксовано влучання безпілотника. Пошкоджено скління та дахи чотирьох будівель.

Крім того, у с. Українське внаслідок обстрілу горіла трава та очерет.

Ситуація на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів.

"Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом останньої доби російські окупанти здійснили 329 ударів по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали 13 населених пунктів.

Також 11 жовтня загарбники протягом доби обстрілювали Харківську область. Внаслідок атаки постраждали цивільні, зокрема діти.