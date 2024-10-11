Російські війська вдарили по Харківщині — які наслідки обстрілів

Спеціальні служби фіксують наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Синєгубов

Російські війська продовжують активні атаки на Харківщину, обстрілюючи як населені пункти, так і військові позиції. Внаслідок ворожих ударів протягом доби постраждали цивільні, серед яких діти, також зафіксовані численні руйнування.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 11 жовтня.

Читайте також:

Атака росіян на Харківщину

Протягом доби російські війська активно атакують населені пункти України та безпосередньо Харківську область.

За даними Синєгубова, внаслідок ударів по регіону 10 жовтня постраждало шестеро осіб, серед яких діти, ще одна людина загинула.

У четвер, 10 жовтня, близько 11:00 боєприпас, який скинули з дрона, влучив у проїжджу частину Куп'янська. Також внаслідок обстрілу Куп'янського району у селі Кругляківка пошкоджено будинок і літню кухню — загинула 64-річна жінка.

Зруйнована внаслідок російського обстрілу будівля. Фото: Синєгубов

Голова Харківської ОВА зазначив, що у Харківському районі у с. Черкаська Лозова внаслідок ворожого обстрілу о 15:25 пошкоджено приватний будинок. Під час обстрілу постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дворічна дівчинка, хлопчики п'яти та 15 років.

Наслідки російської атаки на Харківщину. Фото: Синєгубов

Обстріли продовжувалися і ввечері:

Внаслідок атаки по Куп'янську о 16:40 постраждав 77-річний чоловік.

Під час атаки на Куп'янськ о 21:43 було пошкоджено чотири будинки, три господарчі споруди та автомобіль.

Пошкоджений внаслідок атак автомобіль. Фото: Синєгубов

У ніч проти 11 жовтня російська армія також завдала ударів по регіону. Синєгубов заявив, що о 01:15 внаслідок обстрілу у місті Люботин Харківського району горіла трава площею 200 квадратних метрів. Також близько 04:03 у Куп'янську ворог обстріляв один із будинків, на місці здійнялася пожежа.

Будинок, який було зруйновано під час удару по Харківщині. Фото: Синєгубов

Ситуація на фронті

Голова Харківської ОВА повідомив, що на Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії.

"Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого", — написав Синєгубов.

Він додав, що на Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень становила 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

Нагадаємо, у Харкові п'яний чоловік 10 жовтня підпалив касову зону на автозаправній станції у Шевченківському районі. Зловмисника затримали правоохоронці.

Також ми писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті не вистачає працівників у комунальних та екстрених службах. Така ситуація, за його словами, склалася через війну.