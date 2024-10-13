Обстрел Харьковской области — оккупанты ранили гражданских

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в течение суток атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Оккупанты атаковали с. Кондрашовка из РСЗО. В результате этого горела хозяйственная постройка и гараж.

Дважды под обстрелом оказалось с. Черкасская Лозовая, в результате которого горели дрова и трава на открытой территории, а также повреждены пять частных домов. Пострадала 61-летняя женщина и 57-летний мужчина.

Также враг нанес удар по Купянску. Произошло попадание FPV-дрона возле легкового автомобиля. Противник ранил 77-летнюю женщину и 53-летнего мужчину.

Синегубов рассказал, что в с. Новоплатоновка зафиксировано попадание беспилотника. Повреждены остекление и крыши четырех зданий.

Кроме того, в с. Украинское в результате обстрела горела трава и камыш.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов.

"Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки российские оккупанты совершили 329 ударов по Запорожской области, в результате чего пострадали 13 населенных пунктов.

Также 11 октября захватчики в течение суток обстреливали Харьковскую область. В результате атаки пострадали гражданские, в том числе дети.