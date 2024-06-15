Обстріл Харківської області — окупанти вбили жінку

Окупанти атакували Харківську область — загинула жінка
Російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів протягом 14 червня загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 15 червня.
Обстріли Харківської області
Близько 16:20 стався обстріл Вільхівської ТГ с. Кутузівка. Загарбники запустили щонайменше п'ять ворожих КАБів. Одне влучання зафіксовано в полі, два — на території ферми. Внаслідок атаки пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, а п'яте — на території непрацюючої ферми.
О 16:51 під ударом ворога опинилося с. Бугаївка. Внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено два приватні будинки.
О 15:50 ворог атакував Куп'янськ. Внаслідок атаки горів дах та кімната будинку.
"15:42 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 р.н. 15:14 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка — місцеві, які жили в одному з будинків", — розповів Синєгубов.
Також близько 13:45 окупанти вдарили дроном по Куп’янську, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.
Нагадаємо, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.
Також загарбники впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилося десять населених пунктів.
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