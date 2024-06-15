Обстріл Харківської області — окупанти вбили жінку

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів протягом 14 червня загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 15 червня.

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Близько 16:20 стався обстріл Вільхівської ТГ с. Кутузівка. Загарбники запустили щонайменше п'ять ворожих КАБів. Одне влучання зафіксовано в полі, два — на території ферми. Внаслідок атаки пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, а п'яте — на території непрацюючої ферми.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

О 16:51 під ударом ворога опинилося с. Бугаївка. Внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено два приватні будинки.

О 15:50 ворог атакував Куп'янськ. Внаслідок атаки горів дах та кімната будинку.

"15:42 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 р.н. 15:14 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка — місцеві, які жили в одному з будинків", — розповів Синєгубов.

Також близько 13:45 окупанти вдарили дроном по Куп’янську, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.

Також загарбники впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилося десять населених пунктів.