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На Харківщині було чутно вибухи — прокуратура повідомила про постраждалих

14 червня 2024 20:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Ворог обстріляв Харківську область
Зруйнований обстрілом приватний будинок. Фото: Харківська прокуратура
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Харківщині війська Російської Федерації вдарили по селу в Ізюмському районі. Внаслідок цього постраждало двоє мирних мешканців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, 14 червня.

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У четвер, 14 червня, приблизно о 15:00 російські загарбники завдали авіаудар по селу Богуславка Ізюмського району.

Внаслідок цього сталося пряме влучання у житловий будинок. Під завалами опинились чоловік та його дружина. Обом потерпілим 46 років.

Рятувальники витягнули їх, у постраждалих поранення. Їм надається уся необхідна допомога.

Також у селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Харківщина обстріли
Працівники прокуратури і мешканка села. Фото: Харківська прокуратура
Харківська область під вогнем
Зруйнований обстрілом будинок. Фото: Харківська прокуратура
область Харківська війна
Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська прокуратура

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.

Нагадаємо, 13 червня у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. 

Україна
Харків
авіабомба
окупанти
обстріли
війна в Україні

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