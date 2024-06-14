Ворог обстріляв Харківську область

На Харківщині було чутно вибухи — прокуратура повідомила про постраждалих
На Харківщині війська Російської Федерації вдарили по селу в Ізюмському районі. Внаслідок цього постраждало двоє мирних мешканців.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, 14 червня.
Росіяни обстріляли Харківщину
У четвер, 14 червня, приблизно о 15:00 російські загарбники завдали авіаудар по селу Богуславка Ізюмського району.
Внаслідок цього сталося пряме влучання у житловий будинок. Під завалами опинились чоловік та його дружина. Обом потерпілим 46 років.
Рятувальники витягнули їх, у постраждалих поранення. Їм надається уся необхідна допомога.
Також у селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.
Нагадаємо, 13 червня у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН.
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