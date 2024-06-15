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Оккупанты атаковали Харьковскую область — погибла женщина

15 июня 2024 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харьковской области — оккупанты убили женщину
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов 14 июня погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 15 июня.

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Около 16:20 произошел обстрел Ольховской ТГ с. Кутузовка. Захватчики запустили по меньшей мере пять вражеских КАБов. Одно попадание зафиксировано в поле, два — на территории фермы. В результате атаки повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом, а пятое — на территории неработающей фермы. 

Последствия обстрелов Харьковской области 14 июня
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

В 16:51 под ударом врага оказалось с. Бугаевка. Вследствие вражеского обстрела горела трава. Повреждены два частных дома.

В 15:50 враг атаковал Купянск. В результате атаки горела крыша и комната дома.

"15:42 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. Попадание вражеского снаряда в землю неподалеку детского сада. Погибла женщина 1966 г.р. 15:14 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате вражеского обстрела разрушены два жилых дома и три дома повреждены. Пострадали два человека: мужчина и женщина — местные, которые жили в одном из домов", — рассказал Синегубов.

Также около 13:45 оккупанты ударили дроном по Купянску, в результате чего повреждено административное здание.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.

Также захватчики в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.

оккупанты
Харьковская область
Олег Синегубов
обстрелы
война

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