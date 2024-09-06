Атака росіян на Харківську область за добу 5 вересня — які наслідки

Наслідки російської атаки по Харкову 1 вересня. Фото ілюстративне: Reuters

Росіяни не припиняють артилерійські та авіаційні атаки на Харківську область. Впродовж доби 5-6 вересня у кількох селах зафіксували низку атак та руйнування, є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни на початку доби 6 вересня атакували Богодухівський та Чугуївський район. Там внаслідок обстрілів загорілася суха трава, а у селі Залізничне пошкоджені лінії електропередач. На щастя, постраждалих немає.

Впродовж 5 вересня задокументували такі випадки обстрілів по Харківській області з боку російських військ: у Куп'янську та селі Сеньків внаслідок атаки загорілися господарчі споруди, у селі Цупівка, Богуславка, Московка, Новоосинове та Черкаська Лозова горіла трава.

У селі Циркуни загорівся приватний будинок та дві господарчі споруди. Там є двоє постраждалих — 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Окрім того руйнування є у чотирьох приватних будівлях.

У селі Стецьківка та Кас'янівка горіла лісова підстилка. А в селі Шийківка внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Потерпілих немає.

Бої на Харківському та Куп'янському напрямках

Загалом впродовж доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. ЗСУ відбили наступ окупантів неподалік Стариці та Вовчанська. У Харківській ОВА повідомили, що ворожа атака досі триває.

На Куп'янському напрямку ворог намагався проводити наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Тринадцять боїв завершено, два – ще тривають.