Атака россиян на Харьковскую область за сутки 5 сентября.

Последствия русской атаки по Харькову 1 сентября. Фото иллюстративное: Reuters

Россияне не прекращают артиллерийские и авиационные атаки на Харьковскую область. В течение суток 5-6 сентября в нескольких селах зафиксировали ряд атак и разрушения, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Россияне в начале суток 6 сентября атаковали Богодуховский и Чугуевский район. Там в результате обстрелов загорелась сухая трава, а в селе Зализничное повреждены линии электропередач. К счастью, пострадавших нет.

В течение 5 сентября задокументировали следующие случаи обстрелов по Харьковской области со стороны российских войск: в Купянске и селе Сеньков в результате атаки загорелись хозяйственные постройки, в селе Цуповка, Богуславка, Московка, Новоосиново и Черкасская Лозовая горелая трава.

В селе Циркуны загорелся частный дом и две хозяйственные постройки. Там двое пострадавших — 68-летний мужчина и 63-летняя женщина. Кроме того, разрушение есть в четырех частных зданиях.

В селе Стецьковка и Касьяновка горела лесная подстилка. А в селе Шейковка в результате обстрела поврежден частный дом. Потерпевших нет.

Бои на Харьковском и Купянском направлениях

Всего в течение суток на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. ВСУ отразили наступление оккупантов неподалеку от Старицы и Волчанская. В Харьковской ОВА сообщили, что враждебная такая до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг пытался проводить наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Тринадцать боев завершено, два – еще продолжаются.