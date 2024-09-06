Обстріли Харківщини 6 вересня — окупанти вдарили ракетами по житлових будинках

Наслідки удару по Харківщині. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

Російська окупаційна армія зранку 6 вересня завдала ракетного удару по Люботину Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали троє людей, серед них 16-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

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Очільник ОВА розповів, що сьогодні зранку, близько 07:30 окупанти вдарили по Люботину. За попередньою інформацією, ворог здійснив ракетний удар, наразі їхній тип встановлюється.

"Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації", — йдеться у повідомленні.

Також у місті пошкоджені житлові будинки.