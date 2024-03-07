Окупанти атакували Вовчанськ авіабомбами — є загиблі та руйнування
Сьогодні, 7 березня, російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольовані авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.
Про це повдомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілу
За даними очільника області, обстріл відбувся близько 10:00. Попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті Вовчанськ.
"Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації", — пише Синєгубов.
Внаслідок обстрілу пошкоджено принаймні 12 будинків.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що на Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС.
Також ми писали про те, що у Херсона внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти та поранена людина.
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