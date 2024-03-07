Окупанти атакували Вовчанськ авіабомбами — є загиблі та руйнування

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Сьогодні, 7 березня, російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольовані авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Про це повдомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу

За даними очільника області, обстріл відбувся близько 10:00. Попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті Вовчанськ.

"Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації", — пише Синєгубов.

Скриншот публікації Олега Синєгубова в Telegram

Внаслідок обстрілу пошкоджено принаймні 12 будинків.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що на Харківщині вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС.

Також ми писали про те, що у Херсона внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти та поранена людина.