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Оккупанты атаковали Волчанск авиабомбами — есть погибшие и разрушения

7 марта 2024 11:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты атаковали Волчанск авиабомбами — есть погибшие и разрушения
Последствия обстрела Волчанска. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 7 марта, российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела

По данным главы области, обстрел произошел около 10:00. Предварительно зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору в городе Волчанск.

"В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина. 67-летняя женщина получила травмы легкой степени, без госпитализации", — пишет Синегубов.

Оккупанты атаковали Волчанск авиабомбами — есть погибшие и разрушения - фото 1
Скриншот публикации Олега Синегубова в Telegram

В результате обстрела повреждено по меньшей мере 12 домов.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что на Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС.

Также мы писали о том, что у Херсона в результате обстрела были повреждены гражданские объекты и ранен человек.

Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
погибшие
авиабомба

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