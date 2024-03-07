Оккупанты атаковали Волчанск авиабомбами — есть погибшие и разрушения
Сегодня, 7 марта, российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела
По данным главы области, обстрел произошел около 10:00. Предварительно зафиксировано попадание трех КАБов по частному сектору в городе Волчанск.
"В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина. 67-летняя женщина получила травмы легкой степени, без госпитализации", — пишет Синегубов.
В результате обстрела повреждено по меньшей мере 12 домов.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что на Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС.
Также мы писали о том, что у Херсона в результате обстрела были повреждены гражданские объекты и ранен человек.
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