Окупанти атакували зерносховище у Харківській області
Російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Обстріл Харківської області
Болвінов наголосив, що окупанти продовжують бити по цивільним об'єктам. Внаслідок атаки росіян знищений врожай та зруйновані приміщення.
"У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було", — розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області.
На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби окупантів зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.
Болвінов повідомив, що слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За його словами, за фактом чергового порушення законів та звичаїв війни почалося розслідування кримінального провадження.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.
Також ми писали, що російські загарбники обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це вчора, 13 січня, близько 09:30.
Читайте Новини.LIVE!