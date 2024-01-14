Окупанти атакували зерносховище у Харківській області

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

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Болвінов наголосив, що окупанти продовжують бити по цивільним об'єктам. Внаслідок атаки росіян знищений врожай та зруйновані приміщення.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було", — розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби окупантів зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.

Болвінов повідомив, що слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За його словами, за фактом чергового порушення законів та звичаїв війни почалося розслідування кримінального провадження.

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.

Також ми писали, що російські загарбники обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це вчора, 13 січня, близько 09:30.