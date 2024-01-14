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Окупанти атакували зерносховище у Харківській області

14 січня 2024 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували зерносховище у Харківській області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

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Болвінов наголосив, що окупанти продовжують бити по цивільним об'єктам. Внаслідок атаки росіян знищений врожай та зруйновані приміщення.

Наслідки обстрілу Харківської області 14 січня
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було", — розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області.

Наслідки обстрілу Харківської області 14 січня
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби окупантів зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.

Болвінов повідомив, що слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За його словами, за фактом чергового порушення законів та звичаїв війни почалося розслідування кримінального провадження.

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Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Для чергового обстрілу ворог використав дрони камікадзе.

Також ми писали, що російські загарбники обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це вчора, 13 січня, близько 09:30.

війна
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти

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