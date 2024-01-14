Оккупанты атаковали зернохранилище в Харьковской области
Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Они ударили авиабомбами по сельхозпредприятию. Под вражеский огонь попало зернохранилище.
Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Обстрел Харьковской области
Болвинов подчеркнул, что оккупанты продолжают бить по гражданским объектам. В результате атаки россиян уничтожен урожай и разрушены помещения.
"В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было", — рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области.
К счастью, обошлось без жертв. Две управляемые авиабомбы оккупантов разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.
Болвинов сообщил, что следственно-оперативная группа и взрывотехники работают на месте. По его словам, по факту очередного нарушения законов и обычаев войны началось расследование уголовного производства.
Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.
Также мы писали, что российские захватчики обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области. Случилось это вчера, 13 января, около 09:30.
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