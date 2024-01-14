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Оккупанты атаковали зернохранилище в Харьковской области

14 января 2024 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали зернохранилище в Харьковской области
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Они ударили авиабомбами по сельхозпредприятию. Под вражеский огонь попало зернохранилище.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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Болвинов подчеркнул, что оккупанты продолжают бить по гражданским объектам. В результате атаки россиян уничтожен урожай и разрушены помещения.

Последствия обстрелов Харьковской области 14 января
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

"В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было", — рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 14 января
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

К счастью, обошлось без жертв. Две управляемые авиабомбы оккупантов разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.

Болвинов сообщил, что следственно-оперативная группа и взрывотехники работают на месте. По его словам, по факту очередного нарушения законов и обычаев войны началось расследование уголовного производства.

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Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.

Также мы писали, что российские захватчики обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области. Случилось это вчера, 13 января, около 09:30.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты

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