Армія РФ атакувала житловий сектор у селі на Харківщині — є значні руйнування
Російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 13 січня, близько 09:30.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Наслідки російського обстрілу 13 січня у Харківській області
Зазначається, що наразі прокурори розпочали досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.
Як відомо, внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Чим атакували окупанти
За попередньою інформацією, загарбники завдали удару по населеному пункту, використовуючи авіабомбу.
"Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії РФ", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше тактична армійська авіація Росії знову завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.
Також начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов заявив, що російські загарбники накопичують боєприпаси на Куп'янському напрямку. Про це свідчить зменшення кількості обстрілів українських позицій.
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