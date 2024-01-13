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Армія РФ атакувала житловий сектор у селі на Харківщині — є значні руйнування

13 січня 2024 20:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ атакувала житловий сектор у селі на Харківщині — є значні руйнування
Наслідки російського обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 13 січня, близько 09:30.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Наслідки російського обстрілу 13 січня у Харківській області

Зазначається, що наразі прокурори розпочали досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

наслідки обстрілів у Харківській області
Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Як відомо, внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Чим атакували окупанти

За попередньою інформацією, загарбники завдали удару по населеному пункту, використовуючи авіабомбу. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки російського обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії РФ", — додали у повідомленні.

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки російського обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше тактична армійська авіація Росії знову завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.

Також начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов заявив, що російські загарбники накопичують боєприпаси на Куп'янському напрямку. Про це свідчить зменшення кількості обстрілів українських позицій.

російські війська
Харківська область
обстріли
окупанти
авіабомба

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