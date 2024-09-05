Обстріли Харківщини за останню добу — окупанти били по цивільній інфраструктурі

Наслідки ударів по Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Російська окупаційна армія упродовж останньої доби обстріляли різні населені пункти Харківської області близько десять разів. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов розповів, що близько 05:00 5 вересня окупанти вдарили по селі Бобрівка Харківського району. Під ворожим вогнем опинилось садове товариство. Після обстрілу горів дачний будинок та трава на площі 500 м.кв.

Раніше, вже упродовж 4 вересня о 22:00 окупаційна армія обстріляла село Ківшарівку. Там пошкоджено приміщення адміністрації, училища, Будинку культури, іншої цивільної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки ударів по Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ударів по Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки ударів по Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Об 11:09 під ворожим вогнем опинилась Велика Шапківка, Внаслідок обстрілу горіла трава. Постраждалих немає. Згодом, о 16:22 ворог повторно вдарив по населеному пункту.

Того ж дня росіяни тричі атакували Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди.

За словами Синєгубова, вже о 12:15 під удар потрапила Козача Лопань. Там внаслідок обстрілу горів будинок.

Далі о 14:00 росіяни обстріляли Вовчанськ під час евакуації людей. Там постраждала 19-річна волонтерка, її госпіталізували. Об 16:00 загарбники атакували Курилівку з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав 71-річний, госпіталізований.