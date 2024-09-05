Обстріли Харківщини за останню добу — окупанти били по цивільній інфраструктурі

Окупанти десять разів за добу вдарили по Харківщині — постраждала 19-річна волонтерка
Російська окупаційна армія упродовж останньої доби обстріляли різні населені пункти Харківської області близько десять разів. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріли Харківщини за останню добу
Синєгубов розповів, що близько 05:00 5 вересня окупанти вдарили по селі Бобрівка Харківського району. Під ворожим вогнем опинилось садове товариство. Після обстрілу горів дачний будинок та трава на площі 500 м.кв.
Раніше, вже упродовж 4 вересня о 22:00 окупаційна армія обстріляла село Ківшарівку. Там пошкоджено приміщення адміністрації, училища, Будинку культури, іншої цивільної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.
Об 11:09 під ворожим вогнем опинилась Велика Шапківка, Внаслідок обстрілу горіла трава. Постраждалих немає. Згодом, о 16:22 ворог повторно вдарив по населеному пункту.
Того ж дня росіяни тричі атакували Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди.
За словами Синєгубова, вже о 12:15 під удар потрапила Козача Лопань. Там внаслідок обстрілу горів будинок.
Далі о 14:00 росіяни обстріляли Вовчанськ під час евакуації людей. Там постраждала 19-річна волонтерка, її госпіталізували. Об 16:00 загарбники атакували Курилівку з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав 71-річний, госпіталізований.
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