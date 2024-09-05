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Оккупанты десять раз за сутки ударили по Харьковщине — пострадала 19-летняя волонтер

5 сентября 2024 09:21
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Харьковщины за последние сутки — оккупанты били по гражданской инфраструктуре
Результаты ударов по Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия за последние сутки обстреляли разные населенные пункты Харьковской области около десяти раз. В результате вражеских атак пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов рассказал, что около 05:00 5 сентября оккупанты ударили по селе Бобровка Харьковского района. Под вражеским огнем оказалось садовое общество. После обстрела горел дачный дом и трава на площади 500 кв.

Ранее, уже 4 сентября в 22:00 оккупационная армия обстреляла село Кившаровку. Там повреждены помещения администрации, училища, Дома культуры, другой гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

обстрелы Харьковщины
Результаты ударов по Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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Результаты ударов по Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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Результаты ударов по Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

В 11:09 под вражеским огнем оказалась Большая Шапковка, В результате обстрела горела трава. Пострадавших нет. Незадолго в 16:22 враг повторно ударил по населенному пункту.

В тот же день россияне трижды атаковали Купянск. В результате обстрела горели частные дома, хозяйственные постройки.

По словам Синегубова, уже в 12:15 под удар попала Казачья Лопань. Там в результате обстрела горел дом.

Далее в 14:00 россияне обстреляли Волчанск во время эвакуации людей. Там пострадала 19-летняя волонтер, ее госпитализировали. В 16:00 захватчики атаковали Куриловку из артиллерии. В результате обстрела пострадал 71-летний, госпитализированный.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

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