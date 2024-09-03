Обстріл села Макарове, що на Харківщині, загинула жінка, поранено чоловіка

Рятувальники біля знищеного обстрілом будинку. Фото: ДСНС

На Харківщині російські загарбники завдали удару по селу Макарове Золочівської громади. Внаслідок цього загинула жінка, а також поранень зазнав чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 3 вересня.

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Російські окупанти вдарили по селу Макарове, що в Золочевській громаді. Не повідомляється, чим саме було завдано удару.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Отримав легкі поранення цивільний 59-річний чоловік", — повідомив Синєгубов.

Окрім того, пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Російські обстріли Харківщини

Російські загарбники продовжують кожен день обстрілювати Харківську область. Зокрема, внаслідок удару по обласному центру було поранено щонайменше 14 людей.

Росіяни атакували авіаційний інститут, внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено будівлю басейну, споруду електрощитової та будівлю їдальні і головний корпус.

Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу у місті: горіли гаражі на площі 600 квадратних метрів, частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та п'ять автомобілів.