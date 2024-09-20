Обстріл Харкова 20 вересня — окупанти поранили цивільних

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти у п'ятницю, 20 вересня, атакували Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Терехова, наразі відомо про два удари КАБами по місту.

Внаслідок атаки окупантів є постраждалі. Синєгубов розповів, що в Основʼянському районі травм зазнали троє людей.

"Екстрені служби виїхали на місця влучань", — додав він.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Дописи Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали вдень, 20 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківську область.

Також окупанти у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.