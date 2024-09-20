Обстрел Харькова 20 сентября — оккупанты ранили гражданских

Оккупанты КАБами атаковали Харьков — есть пострадавшие
Российские оккупанты в пятницу, 20 сентября, атаковали Харьков. По предварительным данным, попадание в Слободском и Основянском районах.
Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел Харькова
По словам Терехова, известно о двух ударах КАБами по городу.
В результате атаки оккупантов есть пострадавшие. Синегубов рассказал, что в Основянском районе травмы получили три человека.
"Экстренные службы выехали на места попадания", — добавил он.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 20 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.
Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.
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