Обстрел Харькова 20 сентября — оккупанты ранили гражданских

Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov

Российские оккупанты в пятницу, 20 сентября, атаковали Харьков. По предварительным данным, попадание в Слободском и Основянском районах.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Терехова, известно о двух ударах КАБами по городу.

В результате атаки оккупантов есть пострадавшие. Синегубов рассказал, что в Основянском районе травмы получили три человека.

"Экстренные службы выехали на места попадания", — добавил он.

Посты Терехова. Фото: скриншот

Посты Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 20 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.

Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.