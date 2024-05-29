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Окупанти КАБами обстріляли Харківську область — поранено чоловіка

29 травня 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Руської Лозової 29 травня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у середу, 29 травня, обстріляли селище в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 82-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у середу, 29 травня.

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Близько 16:20 армія РФ завдала удар керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району. Ворог пошкодив домоволодіння, господарчі споруди та автівки.

До того ж поранення отримав 82-річний чоловік, його вже доставили до лікарні.

На місці російської атаки працюють правоохоронці. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завершили пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", який обстріляли російські окупанти 25 травня. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок атаки.

Також вдень 29 травня росіяни тричі обстріляли місто Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів наразі відомо про вісьмох поранених. Також були пошкоджені цивільні будинки й адміністративні споруди.

війна
поліція
Харківська область
обстріли
окупанти

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