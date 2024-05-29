У Харкові завершили пошукові роботи в Епіцентрі, який обстріляли окупанти 25 травня

Наслідки російського обстрілу Епіцентра в Харкові 25 травня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Харкові завершили пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", який обстріляли російські окупанти 25 травня. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок атаки.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram у середу, 29 травня.

Читайте також:

Завершення пошукових робіт у харківському "Епіцентрі"

"Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії", — наголосив Клименко.

За його словами, криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також було залучено кінологів. Службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

Клименко повідомив, що внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та семеро жінок. Серед жертв є 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. До того ж ще 54 людини отримали поранення.

"Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури", — додав Клименко.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.

Станом на 13:00 у середу, 29 квітня, встановлено загибель 19 людей, постраждали 54 особи.