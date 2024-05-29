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Оккупанты КАБами обстреляли Харьковскую область — ранен мужчина

29 мая 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Русской Лозовой 29 мая
Последствия российского обстрела Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 29 мая, обстреляли поселок в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил 82-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в среду, 29 мая.

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Российский обстрел Харьковской области

Около 16:20 армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района. Враг повредил домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.

К тому же ранения получил 82-летний мужчина, его уже доставили в больницу.

На месте российской атаки работают правоохранители. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

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Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завершили поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр", который обстреляли российские оккупанты 25 мая. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате атаки.

Также днем 29 мая россияне трижды обстреляли Лиман в Донецкой области. В результате вражеских ударов сейчас известно о восьми раненых. Также были повреждены гражданские здания и административные постройки.

война
полиция
Харьковская область
обстрелы
оккупанты

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