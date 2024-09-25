Обстріли Харківської області 24-25 вересня — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом доби знову атакували Харківську область. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 25 вересня.

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Зранку 25 вересня загарбники вдарили КАБом по відкритій території у селі Васищево.

Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Вночі ворог атакував село Білаші, внаслідок чого горів трактор, причеп та сміття. Відомо, що противник знищив ангар.

Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня 36 людей постраждали, троє — загинули. Госпіталізовано 17, з них чотири — у важкому стані.

Внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня о 15:45 зруйновано цех розливу води. Вже о 15:40 окупанти вдарили по Київському районі міста, пошкодивши дев'ять будинків. А о 15:43 під ударом ворога опинився Салтівський район. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено три заклади освіти.

Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Противник о 16:51 атакував село Богуславка та зруйнував житловий будинок.

"16:36 Ізюмський район, Барвінківська громада, с. Велика Комишуваха. На відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій", — розповів Синєгубов.

О 16:10 під прицілом загарбників опинився Куп'янськ. Внаслідок атаки горів дах двоповерхового будинку. Відомо, що загинула жінка 93 років, а 57-річна жінка отримала поранення.

О 14:38 противник завдав удару по селі Курилівка. Внаслідок цього горіла трава на площі 800 м кв та будівля.

Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/synegubov

"14:35 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік. 13:58 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 15 000 м кв. 10:00 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка", — розповів Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Також 24 вересня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.