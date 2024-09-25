Обстріли Харківської області 24-25 вересня — які наслідки

Окупанти масовано атакували Харківщину, є загиблі та поранені — фото
Російські окупанти протягом доби знову атакували Харківську область. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 25 вересня.
Російські обстріли Харківської області
Зранку 25 вересня загарбники вдарили КАБом по відкритій території у селі Васищево.
Вночі ворог атакував село Білаші, внаслідок чого горів трактор, причеп та сміття. Відомо, що противник знищив ангар.
Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня 36 людей постраждали, троє — загинули. Госпіталізовано 17, з них чотири — у важкому стані.
Внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня о 15:45 зруйновано цех розливу води. Вже о 15:40 окупанти вдарили по Київському районі міста, пошкодивши дев'ять будинків. А о 15:43 під ударом ворога опинився Салтівський район. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено три заклади освіти.
Противник о 16:51 атакував село Богуславка та зруйнував житловий будинок.
"16:36 Ізюмський район, Барвінківська громада, с. Велика Комишуваха. На відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій", — розповів Синєгубов.
О 16:10 під прицілом загарбників опинився Куп'янськ. Внаслідок атаки горів дах двоповерхового будинку. Відомо, що загинула жінка 93 років, а 57-річна жінка отримала поранення.
О 14:38 противник завдав удару по селі Курилівка. Внаслідок цього горіла трава на площі 800 м кв та будівля.
"14:35 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік. 13:58 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 15 000 м кв. 10:00 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка", — розповів Синєгубов.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.
Також 24 вересня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.
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