Удар по Харкову 24 вересня — кількість постраждалих в місті зросла

Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Харківська обласна прокуратура

У вівторок, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

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Росіяни обстріляли Харків КАБами, один з яких влучив у багатоповерхівку. Відомо також про удар по приватному сектору. Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до 34 осіб.

Нагадаємо, раніше Терехов повідомляв, що цей будинок уже зазнав обстрілів на початку повномасштабного вторгнення. На момент повторного удару будівлю вже відновили: вставили нові вікна, утеплили й підготували до зими.

Також ми повідомляли, що російська окупаційна армія упродовж останньої доби близько десяти разів вдарила по Харківській області та Харкову різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.