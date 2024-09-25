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Оккупанты массированно атаковали Харьковщину, есть погибшие и раненые — фото

25 сентября 2024 09:33
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрелы Харьковской области 24-25 сентября — какие последствия
Последствия российского обстрела Купянска. Фото: t.me/synegubov
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в течение суток снова атаковали Харьковскую область. В результате атак врага есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 25 сентября.

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Утром 25 сентября захватчики ударили КАБом по открытой территории в селе Васищево.

Оккупанты атаковали Купянск
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Ночью враг атаковал село Билаши, в результате чего горел трактор, прицеп и мусор. Известно, что противник уничтожил ангар.

Синегубов отметил, что в результате обстрела Харькова 24 сентября 36 человек пострадали, трое — погибли. Госпитализированы 17, из них четыре — в тяжелом состоянии.

В результате обстрела Харькова 24 сентября в 15:45 разрушен цех разлива воды. Уже в 15:40 оккупанты ударили по Киевскому району города, повредив девять домов. А в 15:43 под ударом врага оказался Салтовский район. В результате обстрела горел гараж, повреждены три учебных заведения. 

Последствия российского обстрела Купянская
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Противник в 16:51 атаковал село Богуславка и разрушил жилой дом. 

"16:36 Изюмский район, Барвенковская громада, с. Большая Камышеваха. На открытой территории подорвался трактор на взрывоопасном предмете. Пострадал 19-летний водитель", — рассказал Синегубов.

В 16:10 под прицелом захватчиков оказался Купянск. В результате атаки горела крыша двухэтажного дома. Известно, что погибла женщина 93 лет, а 57-летняя женщина получила ранения.

В 14:38 противник нанес удар по деревне Куриловка. В результате горела трава на площади 800 м кв и здание.

Купянск после российского обстрела
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"14:35 Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате вражеского обстрела FPV-дроном погиб 61-летний мужчина. 13:58 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела горела трава на площади 15 000 м кв. 10:00 Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате вражеского обстрела FPV-дроном поврежден дом. Травмированы женщина 77 лет и 56-летний мужчина", — рассказал Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Также 24 сентября россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.

война Харьков Харьковская область обстрелы оккупанты Олег Синегубов

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