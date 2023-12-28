Окупанти накрили вогнем Харківщину — загорілось цивільне авто
Сьогодні російські окупанти вдарили по Вовчанську Харківської області. Внаслідок атаки загинула одна жінка, а ще одна отримала поранення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харківщини 28 грудня
Синєгубов розповів, що сьогодні зранку, близько 10:00, російські окупанти з РСЗВ вдарили по Вовчанську Харківської області. Внаслідок атаки 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Ще одна 63-річна місцева жителька отримала поранення, їй на місці надавали медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу загорівся цивільний автомобіль. На місці працюють всі служби та правоохоронні органи.
Нагадаємо, за попередню добу росіяни з різного типу озброєння обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач.
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