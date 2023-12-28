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Оккупанты накрыли огнем Харьковскую область — загорелось гражданское авто

28 декабря 2023 11:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты накрыли огнем Харьковскую область — загорелось гражданское авто
Последствия обстрела Волчанска. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня российские оккупанты ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, а еще одна получила ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что сегодня утром, около 10:00, российские оккупанты из РСЗО ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки 66-летняя женщина от полученных травм умерла в больнице. Еще одна 63-летняя местная жительница получила ранения, ей на месте оказывали медицинскую помощь.

В результате обстрела загорелся гражданский автомобиль. На месте работают все службы и правоохранительные органы.

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Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, за предыдущие сутки россияне по разному типу вооружения обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки поврежден частный дом и линия электропередач.

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