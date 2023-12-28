Оккупанты накрыли огнем Харьковскую область — загорелось гражданское авто
Сегодня российские оккупанты ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, а еще одна получила ранения.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковской области 28 декабря
Синегубов рассказал, что сегодня утром, около 10:00, российские оккупанты из РСЗО ударили по Волчанску Харьковской области. В результате атаки 66-летняя женщина от полученных травм умерла в больнице. Еще одна 63-летняя местная жительница получила ранения, ей на месте оказывали медицинскую помощь.
В результате обстрела загорелся гражданский автомобиль. На месте работают все службы и правоохранительные органы.
Напомним, за предыдущие сутки россияне по разному типу вооружения обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки поврежден частный дом и линия электропередач.
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