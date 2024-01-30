Окупанти обстріляли Харківщину, є влучання, — ОВА

Наслідки обстрілів міста. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські військові атакували Харківську область вдень 30 січня. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, станом на 12.44 попередньо обійшлося без постраждалих.

Наразі встановлюються деталі атаки.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що в Україні оголосили повітряну тривогу вдень 30 січня. Небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у РФ.

Згодом у Харкові пролунав потужний вибух, а Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння.