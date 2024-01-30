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Окупанти обстріляли Харківщину, є влучання, — ОВА

30 січня 2024 12:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли Харківщину, є влучання, — ОВА
Наслідки обстрілів міста. Ілюстративне фото: informator.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові атакували Харківську область вдень 30 січня. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, станом на 12.44 попередньо обійшлося без постраждалих. 

Наразі встановлюються деталі атаки.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що в Україні оголосили повітряну тривогу вдень 30 січня. Небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у РФ.

Згодом у Харкові пролунав потужний вибух, а Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння.

Харків
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні

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