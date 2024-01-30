Окупанти обстріляли Харківщину, є влучання, — ОВА
30 січня 2024 12:53
Наслідки обстрілів міста. Ілюстративне фото: informator.ua
Російські військові атакували Харківську область вдень 30 січня. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
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"Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області", — йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, станом на 12.44 попередньо обійшлося без постраждалих.
Наразі встановлюються деталі атаки.
Нагадаємо, що в Україні оголосили повітряну тривогу вдень 30 січня. Небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у РФ.
Згодом у Харкові пролунав потужний вибух, а Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння.
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