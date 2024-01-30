Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть попадание, — ОВА

Последствия обстрела города. Иллюстративное фото: informator.ua

Российские военные атаковали Харьковскую область днем 30 января. В результате обстрела зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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"Оккупанты ударили по Харьковщине. Зафиксировано попадание в области", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, по состоянию на 12.44 предварительно обошлось без пострадавших.

В настоящее время устанавливаются детали атаки.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, что в Украине объявили воздушную тревогу днем 30 января. Опасность связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в РФ.

Впоследствии в Харькове раздался мощный взрыв, а Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения.