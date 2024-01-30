Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть попадание, — ОВА
Российские военные атаковали Харьковскую область днем 30 января. В результате обстрела зафиксировано попадание.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины 30 января
"Оккупанты ударили по Харьковщине. Зафиксировано попадание в области", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, по состоянию на 12.44 предварительно обошлось без пострадавших.
В настоящее время устанавливаются детали атаки.
Напомним, что в Украине объявили воздушную тревогу днем 30 января. Опасность связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в РФ.
Впоследствии в Харькове раздался мощный взрыв, а Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения.
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