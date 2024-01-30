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Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть попадание, — ОВА

30 января 2024 12:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть попадание, — ОВА
Последствия обстрела города. Иллюстративное фото: informator.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные атаковали Харьковскую область днем 30 января. В результате обстрела зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковщины 30 января

"Оккупанты ударили по Харьковщине. Зафиксировано попадание в области", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, по состоянию на 12.44 предварительно обошлось без пострадавших.

В настоящее время устанавливаются детали атаки.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, что в Украине объявили воздушную тревогу днем 30 января. Опасность связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в РФ.

Впоследствии в Харькове раздался мощный взрыв, а Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
война в Украине

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