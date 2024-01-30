Росіяни атакували дронами Зміїв на Харківщині — є поранений
Російські військові атакували місто Зміїв Харківської області безпілотниками пізно увечері 29 січня. Внаслідок агресії РФ постраждав 52-річний чоловік, його ушпиталили.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Атака на Харківщину 29 січня
Внаслідок атаки шістьма безпілотниками по Змієву було пошкоджено будівлі цивільного підприємства.
Там отримав поранення 52-річний співробітник, його ушпиталили.
Також у місті частково пошкоджено житлові будинки.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.
Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що вчора, 29 січня, в Зміївській громаді Харківської області пролунали вибухи.
Також ми писали, що за попередню добу загарбники обстріляли Харківську область з артилерії, авіації, КАБами та дронами. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей.
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