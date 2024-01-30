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Росіяни атакували дронами Зміїв на Харківщині — є поранений

30 січня 2024 11:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни атакували дронами Зміїв на Харківщині — є поранений
Уламки дронів. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові атакували місто Зміїв Харківської області безпілотниками пізно увечері 29 січня. Внаслідок агресії РФ постраждав 52-річний чоловік, його ушпиталили.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Внаслідок атаки шістьма безпілотниками по Змієву було пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

Там отримав поранення 52-річний співробітник, його ушпиталили.

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Місце падіння уламків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також у місті частково пошкоджено житлові будинки. 

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

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Уламки дронів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що вчора, 29 січня, в Зміївській громаді Харківської області пролунали вибухи.

Також ми писали, що за попередню добу загарбники обстріляли Харківську область з артилерії, авіації, КАБами та дронами. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей.

безпілотники
Харківська область
дрони
війна в Україні
атака

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