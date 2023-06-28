Окупанти обстріляли Харківщину, є загиблі

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Офіс Генерального прокурора

У середу, 28 червня, російські окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули троє людей. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Обстріл Харківщини 28 червня

Як відомо, 28 червня близько 12:10 російські військові обстріляли село Вовчанські Хутори у Харківській області. Внаслідок атаки загинули троє місцевих чоловіків, які спілкувалися між собою на вулиці.

Пошкоджено приватні домоволодіння. За попередніми даними, обстріл вівся з мінометів.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.

Національна поліція оприлюднила фото з місця трагедії.