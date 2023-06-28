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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие

28 июня 2023 19:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Офис Генерального прокурора
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 28 июня, российские оккупанты обстреляли село в Харьковской области, погибли три человека. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрел Харьковской области 28 июня

Как известно, 28 июня около 12:10 российские военные обстреляли село Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате атаки погибли трое местных мужчин, которые общались между собой на улице.

Повреждены частные домовладения. По предварительным данным, обстрел велся из минометов.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.

Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.

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