Армія РФ знову обстріляла Харківську область: є загиблі

Чоловік стоїть посеред завалів після ракетного удару по Харкову. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

У середу, 28 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Зокрема, під ракетний обстріл потрапила Вовчанська громада Чугуївського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу загинуло троє мирних жителів села Вовчанські Хутори. У момент обстрілу люди перебували біля своїх будинків. Троє чоловіків (48, 45 та 57 років) отримали поранення, які виявилися смертельними.

Також Синєгубов розповів, що наразі на місці події працюють екстрені служби.

Повідомлення Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Харківщині на міні підірвалася мати з трьома дітьми. Жінка 37 років померла на місці. Важкі поранення отримали дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик.

Також ми розповідали, що харківські інженери розробили машину для знищення ворожих мін. Поки що цей механізм відтворено в єдиному екземплярі, але вже працює і показує ефективність. Ймовірно, надалі він отримає сертифікацію та буде запущений у серійне виробництво, що значно прискорить процес розмінування територій області.